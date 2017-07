(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "La proposta del deficit al 2,9 è una proposta politica che l'intero arco costituzionale italiano dovrà discutere, è una proposta significativa, è l'unico modo per rafforzare la crescita e aumentare i posti di lavoro". Così Matteo Renzi presentando al Maxxi il libro "Avanti", in uscita oggi per Feltrinelli.