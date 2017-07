Maltempo: tromba d'aria nel Parmense, 20 edifici danneggiati

(ANSA) - PARMA, 12 LUG - Ha interessato 20 edifici (danneggiando soprattutto le coperture, diversi stabili scoperchiati) la violenta tromba d'aria che ha colpito la frazione di Castell'Aicardi, nel Comune di San Secondo Parmense, interessando una fascia di territorio lunga 2 chilometri. Questo secondo le prime informazioni dell'Ufficio della Protezione civile dell'Unione Terre verdiane. Non si registrano feriti gravi ma tanta è stata la paura. Ad essere colpite case private e due stalle, una con un allevamento in attività con circa 100 bovini. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza degli immobili. Per danni alle linee elettriche, poi ripristinate da Enel, è stata interrotta l'energia elettrica fino alle 19. E' in corso la stima dei danni. Nel pomeriggio saranno a San Secondo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l'assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo, e il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, Maurizio Mainetti, per un sopralluogo insieme alle autorità locali.(ANSA).