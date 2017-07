(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Mio figlio Donald ha fatto un buon lavoro ieri notte. E' stato aperto, trasparente e innocente. Questa è la più grande caccia alle streghe nella storia politica. Triste!": lo scrive oggi il presidente americano Donald Trump in un tweet. "Ricordatevi, quando sentite le parole 'le fonti dicono' dai Fake Media, spesso quelle fonti sono inventate e non esistono", ha aggiunto il presidente Usa in un altro tweet