Regioni: Marini presidente Gruppo Pse Comitato Ue

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, è stata confermata, per acclamazione, presidente del Gruppo del Partito socialista Europeo del Comitato delle Regioni d'Europa. L'elezione è avvenuta nel corso della riunione del Gruppo Socialista del Comitato europeo delle Regioni, che precede l'odierna sessione plenaria del CdR. Marini - riferisce la Regione - si è detta "onorata di questa dimostrazione di fiducia" da parte dei suoi colleghi, ed ha ribadito di sentirsi supportata "da una squadra di grande qualità". La presidente ha altresì sottolineato come "in questo momento particolarmente difficile per l'Unione europea è "di fondamentale importanza l'impegno e la collaborazione tra i rappresentanti delle autorità locali e regionali in ambito europeo". Successivamente è stato eletto per acclamazione anche il primo vicepresidente del Gruppo Pse, Christophe Rouillon, francese sindaco di Coulaines. (ANSA).