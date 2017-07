Ddl antifascismo: Corsaro su Fb, Fiano circonciso

(ANSA) - ROMA, 12 LUG "Porta le sopracciglia così per coprire i segni della circoncisione..." E' il commento postato su Facebook dal deputato fittiano Massimo Corsaro sopra una foto di Emanuele Fiano relatore del ddl sull'apologia del fascismo. Il suo post ha ricevuto commenti negativi: "Al di là dell'indegna colorazione antisemita della sua ignobile battuta, un consiglio: non faccia ironia sull'altrui estetica; vista la sua, così approssimativa, non se lo può permettere". E anche: "Che brutta cosa da leggere". Qualcuno invece lo difende: "Brutti sfigati, mica è un insulto antisemita! Figuriamoci poi da Massimo Corsaro...che c'ha la stella nel cuore...".