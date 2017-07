Gb: Ariana Grande diventerà cittadina onoraria di Manchester

(ANSA) - LONDRA, 12 LUG - La cantante americana Ariana Grande diventerà cittadina onoraria di Manchester. Lo hanno deciso le autorità della città inglese in riconoscimento della risposta mostrata dall'artista dopo l'attacco terroristico al suo concerto che è costato la vita a 22 persone. In particolare Ariana viene onorata per aver organizzato un secondo concerto, al quale hanno preso parte grandi star, per raccogliere fondi da destinare alle vittime della strage. "Sarebbe stato normale che non avesse più voluto vedere questo luogo - ha detto il leader del municipio di Manchester, Richard Leese - e invece ha dato conforto a migliaia di persone e raccolto milioni".