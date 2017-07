Malta: verso legalizzazione matrimoni gay, oggi il voto

(ANSA) - LA VALLETTA, 12 LUG - La predominate isola cattolica di Malta è pronta a legalizzare i matrimoni gay. Malgrado l'opposizione della chiesa cattolica alla legge voluta dai laburisti al governo, il Parlamento dell'isola voterà oggi la legge, sostenuta anche dalle opposizioni. Il tradizionale "adesso vi dichiaro marito e moglie" verrà sostituito con "ora siete sposi". Obiettivo della legge, ha spiegato la ministra per le uguaglianze Helena Dalli, è modernizzare le istituzioni del matrimonio" per estenderlo a tutte le coppie di adulti consenzienti. Si tratta di un passaggio epocale per l'isola, che conta oltre 440mila abitanti, dove il divorzio era illegale fino al 2011 e l'aborto è ancora vietato. Tuttavia nel 2014 sono state introdotte le unioni civili con l'adozione per i gay.