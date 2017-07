Grecia: ondata afa, dalle 13 alle 17 chiusi siti e Partenone

(ANSA-AP) - ATENE, 12 LUG - Siti archeologici e Partenone chiusi in Grecia dalle 13 alle 17 per la tremenda ondata di afa che sta investendo il paese, con temperature sui 40 gradi. Lo ha deciso il ministero della cultura spiegando che gli orari delle visite per i turisti sono stati ridotti al fine di scongiurare possibili problemi di salute per i visitatori: da oggi sono aperti dalle 5 alle 13 del mattino e dalle 17 alle 20 del pomeriggio.