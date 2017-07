Migranti: premier Francia, 'non siamo all'altezza'

(ANSA) - PARIGI, 12 LUG - "Non siamo all'altezza di quello che deve essere la Francia": lo ha detto il primo ministro, Edouard Philippe, cominciando ad illustrare il piano migranti del governo di Parigi, che ha l'obiettivo di "garantire il diritto d'asilo" e "controllare meglio i flussi migratori". Quanto al diritto d'asilo, Philippe ha promesso la creazione di 7.500 posti di accoglienza - 4.000 nel 2018 e 3.500 nel 2019. Il premier ha annunciato anche la creazione di "5.000 posti" nello stesso biennio per aiutare i rifugiati ad ottenere un alloggio. I migranti a cui non verrà riconosciuto il diritto d'asilo diventeranno "l'oggetto di una misura di allontanamento", ha detto ancora Philippe, sottolineando la volontà di "ridefinire il quadro giuridico" dei richiedenti asilo. Con coloro che otterranno lo status di rifugiati "dovremo essere esemplari" ha poi aggiunto Philippe. Il disegno di legge sarà presentato a settembre all'Assemblea Nazionale.