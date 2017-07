Comuni: Genova, iniziato primo Consiglio era Bucci

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - E' iniziato oggi pomeriggio a Palazzo Tursi il primo Consiglio comunale di Genova dell'era del nuovo sindaco Marco Bucci, il primo con il centrodestra maggioranza di governo della città. L'assemblea è presieduta per questioni di rito dalla consigliera più 'anziana' per presenze in aula Cristina Lodi (Pd). L'arrivo di Bucci nell'assemblea è stato accolto da un lungo applauso del pubblico presente sugli spalti della sala rossa. Previsto il suo giuramento sulla Costituzione, la presentazione della sua Giunta, l'elezione del nuovo presidente e vicepresidente dell'assemblea. I lavori sono stati aperti dal segretario generale del Comune di Genova Luca Uguccioni per la convalida degli eletti. (ANSA).