Migranti:centro Ventimiglia si amplia,venerdì visita Di Maio

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 12 LUG - Si concludono oggi i lavori di ampliamento del Parco Roja di Ventimiglia. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare i moduli abitativi. Attualmente il Parco Roja può già ospitare oltre cinquecento migranti: un gruppo dei quali nei moduli abitativi e gli altri in sistemazioni di fortuna, come le tende. Con l'apertura della nuova area i circa cinquecento richiedenti asilo potranno essere ospitati tutti nei container, mentre in caso di necessità, allestendo anche le tende, il numero di posti letto potrebbe ulteriormente crescere. E' previsto per venerdì l'incontro col vice presidente della Camera Luigi Di Maio, che sarà in visita istituzionale a Ventimiglia. Secondo una prima bozza di programma, Di Maio, che oggi ha incontrato il direttore di Frontex Fabrice Leggeri a Bruxelles, dovrebbe arrivare intorno alle 13 e visitare il Parco Roja, per poi spostarsi alla chiesa delle Gianchette, dove vivono altri migranti, soprattutto donne e minori. Quindi, sarà la volta della stazione ferroviaria. (ANSA).