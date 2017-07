(ANSA) - ROMA, 12 LUG -"Io voglio puntare il Pd al 40% per poter governare da solo". Lo afferma il segretario del Pd Matteo Renzi, ospite di Bersaglio Mobile prevedendo "una campagna elettorale di 7-8 mesi"."Alleanze eventuali se non dovessimo arrivare a quella quota? Come faccio a rispondere se non so quale sarà la legge elettorale, quali sono i partiti che si candidano e quanto prenderemo...".