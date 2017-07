(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Diciassette membri del cda di Atac e Cotral in carica dall'1 gennaio 2013 al dicembre 2015 sono indagati dalla procura di Roma per abuso d'ufficio per l'affidamento, senza gara pubblica, ai Dopolavoro della gestione delle mense aziendali. Il pm della Procura di Roma Nicola Maiorano ha concluso gli accertamenti e notificato il relativo avviso agli indagati i quali rischiano ora di finire sotto processo.