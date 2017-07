(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Noi faremo la nostra parte in questa lotta. E' un dovere, ma non possiamo accogliere uomini e donne che per motivi economici" arrivano nei nostri Paesi: questi e quelli che chiedono asilo sono "due realtà diverse e non cederò a questo spirito di confusione imperante". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine dell'incontro a Trieste con Gentiloni e Merkel ribadendo la posizione di Parigi. Macron ha anche detto: "Esprimo solidarietà all'Italia. La Francia non ha sempre fatto la sua parte per quanto riguarda i rifugiati, stiamo accelerando i processi e lo faremo".