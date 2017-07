(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Undici regole per le ong impegnate nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo. Sono contenute in una bozza del Codice di condotta che l'Italia ha messo a punto e che è ora all'attenzione degli uffici europei. Nel documento, visionato dall'ANSA, c'è il divieto di telefonare "per facilitare la partenza di barconi che trasportano migranti", l'obbligo a far salire a bordo la polizia giudiziaria e quello di avere una certificazione tecnica per poter fare salvataggio. Chi non firma il Codice potrebbe non ricevere l'autorizzazione ad accedere nei porti italiani.