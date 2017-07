Travolge moto: convalidato arresto, resta in carcere

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Il gip Alfredo Toppino ha convalidato l'arresto per Michele De Giulio, il 51enne che domenica, sulla strada statale di Condove, ha travolto a bordo di un furgone una coppia di fidanzati. Nell'incidente è morta sul colpo Elisa Ferrero e Matteo Penna è rimasto gravemente ferito. Il giudice ha anche applicato la misura cautelare in carcere. La decisione è arrivata a seguito dell'udienza di convalida di questa mattina. "La deliberata e sconsiderata condotta di guida realizzata dall'indagato - si legge nell' ordinanza -, evidentemente finalizzata a cercare lo scontro con il motociclo, ne rivela una personalità violenta e aggressiva e che non si è fatta scrupolo a porre a repentaglio la vita e l'incolumità altrui a seguito di un diverbio insorto per una banale lite tra utenti della strada".