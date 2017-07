Travolse e uccise un vigile, ai servizi sociali dopo 5 anni

Ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, dopo 5 anni e mezzo di carcere minorile, Remi Nikolic, il giovane nomade che nel gennaio 2012, quando non aveva ancora 18 anni, a bordo di un suv travolse e uccise l’agente di polizia locale Niccolò Savarino, a Milano, e venne arrestato in Ungheria.

Lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni di Milano accogliendo l'istanza dell’avvocato David Russo. Nikolic, che ha 23 anni, è stato condannato in via definitiva a 9 anni e 8 mesi.

Il fratello e i genitori di Niccolò Savarino «sono arrabbiati, ma erano già consapevoli di come sarebbero andate le cose dopo la pena così bassa» di 9 anni e 8 mesi comminata al giovane. Lo ha spiegato l’avvocato Gabriele Caputo, legale delle parti civili. L’imputato Remi Nikolic, ha spiegato l’avvocato, «non ha mai chiesto scusa a nessuno della famiglia, le scuse le ha presentate una volta sola in primo grado ma al giudice invece ha sempre negato di aver voluto uccidere e da lui non è arrivato mai un pentimento sincero».