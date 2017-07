Commissione inchiesta banche, Colle,verifica scrupolosa

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "A proposito di alcune improprie considerazioni apparse in questi giorni va chiarito che la legge sulla commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario è in corso di promulgazione". E' quanto precisa l'ufficio stampa del Quirinale. "Va aggiunto che non vi è alcuna pressione che possa distogliere il Capo dello Stato da uno scrupoloso e attento svolgimento dei suoi compiti di verifica".