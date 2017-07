Incendi: vasto rogo in Gallura, 4 elicotteri in azione

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Cinque i roghi di macchia mediterranea, pascoli incolti e boscaglia scoppiati da questa mattina, quattro sono stati già domati, mentre in uno, ad Alà dei Sardi, in Gallura, dopo un primo passaggio di un Canadair stanno operando quattro elicotteri della flotta regionale per dare manforte al Corpo forestale e alla Protezione impegnati con diverse squadre a terra. Sono stati già spenti, invece, i roghi divampati ad Aggius, sempre in Gallura, dove sono intervenuti tre mezzi aerei regionali, a Nurri e Siurgus Donigala, nel Cagliaritano, domati velocemente anche grazie a un elicottero, e ad Arzana, in Ogliastra, dove è stato utilizzato un altro mezzo aereo. Al momento non si registrano danni ad abitazioni o aziende.