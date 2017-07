Spagna: Rajoy accusa Podemos corruzione

(ANSA) - MADRID, 12 LUG - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha replicato oggi alle accuse di corruzione mosse al suo partito Pp da Podemos denunciando la "corruzione dei valori democratici" del partito 'viola', che ha accusato di avere "preso soldi" dal regime venezuelano. Rajoy ha attaccato il segretario podemita Pablo Iglesias nel Congresso dei deputati accusandolo di non denunciare le violazioni massicce dei diritti umani in un paese "amico" come il Venezuela che, ha affermato, "vi ha pagato", e di avere chiamato "golpista" il leader dell'opposizione Leopoldo Lopez da pochi giorni agli arresti domiciliari dopo tre anni in un carcere militare. "Questa è corruzione dei valori democratici, quella che voi praticate, perchè siete stati pagati e non siete liberi di difendere le vostre posizioni" ha affermato Rajoy. La stampa ha più volte evocato finanziamenti del governo venezuelano alla fondazione e ad esponenti di Podemos nel primo periodo di vita del partito post-indignado. La magistratura ha però ritenuto non fossero illeciti.