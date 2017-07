Energia: sì Consulta ricorso Veneto,stop perforazioni laguna

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - Non sarà più possibile effettuare perforazioni per giacimenti di idrocarburi nella Laguna di Venezia, perchè sussistono pericoli di subsidenza delle coste. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, accogliendo - informa la Regione - il ricorso del Veneto contro il dl 133 del 2014, che permetteva la riattivazione delle attività petrolifere davanti alla laguna. La norma prevista dal Governo - afferma la Regione Veneto in una nota - è pertanto "irragionevole". "Si tratta di uno straordinario successo - ha detto il presidente Luca Zaia - in quanto il nostro ricorso è arrivato dove non era arrivato il referendum contro l'espansione delle attività estrattive in mare".