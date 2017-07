Incendi: Vesuvio, rimodulato piano impiego, ecco i militari

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Già da questa sera nell'area del Vesuvio interessata dall'emergenza incendi scatta ''una rimodulazione del piano d'impiego dei militari'' orientato ''in funzione preventiva''. Nei prossimi giorni ''verrà ampliata la presenza in loco dei militari nelle situazioni più critiche, nell'ottica della prevenzione'': è quanto emerge dal Comitato per l'ordine e la sicurezza su iniziativa del ministro dell'Ambiente, Galletti, e della Prefettura, in accordo con i ministri dell'Interno e della Difesa. Il Comitato è stato convocato nel pomeriggio in Prefettura a Napoli alla presenza del ministro Gian Luca Galletti e del vice presidente della Giunta Regionale, Fulvio Bonavitacola. I militari che da questa sera prenderanno parte alla 'rimodulazione' sono quelli, si apprende, provenienti dall'operazione 'Strade sicure'.