Russiagate: party d'addio per ambasciatore russo in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - L'ambasciatore russo in Usa Serghiei Kislyak, finito nella bufera del Russiagate per i suoi frequenti incontri con il team della campagna elettorale di Donald Trump, tornera' a Mosca tra una decina di giorni, secondo alcune indiscrezioni di stampa. A meno che il Cremlino non rinvii la nomina del suo successore, indicato dai media russi nel vice ministro degli esteri Anatoli Antonov, gia' vice ministro della difesa (sanzionato dalla Ue per l'intervento russo in Ucraina). Intanto ieri sera Kislyak, che ha guidato la missione diplomatica russa per oltre nove anni, ha dato il suo party d'addio al St. Regis Hotel di Washington, organizzato dal Us-Russia Business Council.