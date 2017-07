Concessi visti Usa a 6 ragazze afghane per concorso robotica

(ANSA) - KABUL, 13 LUG - Il governo americano ha concesso i visti a sei ragazze che compongono il team nazionale afghano invitato a un prestigioso concorso internazionale di robotica negli Stati Uniti: nei giorni scorsi le ragazze si erano viste negare per due volte l'ingresso nel Paese mentre il loro robot era arrivato nella capitale senza problemi. "Sei ragazze afghane hanno ricevuto il visto Usa per venire e partecipare a una mostra di robotica a Washington DC - ha detto un funzionario dell'ambasciata afghana negli Usa -. Gli facciamo i migliori auguri e ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti". L'evento, le Olimpiadi della Robotica organizzate dall'americana First Global, e' in programma a Washington DC dal 16 al 18 luglio.