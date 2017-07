Incastrata fra porte e trascinata da metro, grave una donna

Con le buste della spesa in mano ha cercato di salire su un convoglio della metro, ma è rimasta incastrata tra le porte ed è stata trascinata per alcuni metri. Tragedia sfiorata stasera a Roma alla fermata Termini della linea B in direzione Laurentina. La donna, una 43enne dell’Est Europa, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni, ma non rischierebbe la vita.

Sul posto la polizia che sta ascoltando il macchinista per accertare con esattezza l’accaduto. Sentiti anche diversi testimoni. Al vaglio, inoltre, le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della stazione.

A quanto ricostruito finora dagli investigatori, intorno alle 20.30 la donna avrebbe cercato di prendere 'al volò la metro. Stava salendo su uno degli ultimi vagoni quando le porte si sono richiuse e lei è rimasta incastrata. La metro l’ha trascinata per circa dieci metri prima di fermarsi. A dare l’allarme alcuni passeggeri che hanno tirato il freno d’emergenza evitando il peggio. Il treno è stata poi evacuato.

La 43enne è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata all’ospedale San Giovanni in codice rosso ma vigile.

Gli investigatori stanno ascoltando il macchinista che avrebbe detto di non essersi accorto di nulla.

La metro B e B1 è stata momentaneamente interrotta nella tratta San Paolo - Castro Pretorio ed è stato istituito un servizio di bus navetta.

E sempre stasera in un’altra stazione della metropolitana di Roma c'è stato un intervento dei vigili del fuoco. I pompieri si sono recati alla fermata della linea A di piazza della Repubblica, al centro della Capitale, per fumo che fuoriusciva da una cabina elettrica. La stazione è stata momentaneamente chiusa per effettuare gli accertamenti del caso, ma è stato consentito il transito dei convogli.