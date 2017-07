Fisco: frode nel settore edilizio, sequestri in 5 regioni

ANSA - LODI, 13 LUG - Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Lodi, coordinata dalla locale Procura della Repubblica è in corso stamani tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Calabria. Le Fiamme Gialle stanno eseguendo 23 perquisizioni e sequestrando beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 65 milioni di euro, riconducibili a 24 indagati per associazione a delinquere e reati fiscali. Al centro del sistema di frode, una società di rilevanti dimensioni operante nel settore edilizio e altre 24 società collegate.