Trump arrivato a Parigi, da Macron, poi cena a Tour Eiffel

(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - In perfetto orario, l'Air Force One di Donald Trump si è posato questa mattina alle 8:45 sulla pista dell'aeroporto parigino di Orly. Il presidente americano, invitato dal capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ad assistere alla sfilata del 14 luglio sugli Champs-Elysees, si dirige verso Les Invalides, dove il presidente francese lo attende. Seguirà un incontro a due all'Eliseo nel primo pomeriggio, quindi una conferenza stampa. In serata, Trump e la moglie Melanie saranno ospiti di Macron e Brigitte al "Jules Verne", il ristorante al secondo piano della Tour Eiffel, per una cena a quattro. La premiere dame Brigitte e la first lady Melanie hanno in programma una visita a Notre Dame e un circuito turistico in battello sulla Senna.