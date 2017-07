Charlie: questa mattina nuova udienza su cura sperimentale

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - E' stata fissata per questa mattina alle 10.30 (le 11.30 in Italia) presso l'Alta Corte di Londra la nuova udienza sulla cura sperimentale del piccolo Charlie Gard. Si riaccende così la speranza per Chris Gard e Connie Yates, i genitori del piccolo affetto da deplezione del dna mitocondriale, che potranno esporre le nuove informazioni che sostengono di avere sull'efficacia della cura sperimentale (che verrebbe effettuata o in Italia o negli Usa) per il loro bambino di 11 mesi, attualmente ricoverato all'ospedale londinese Great Ormond Street. Il giudice britannico Nicholas Francis, nell'udienza preliminare, si è detto disposto a cambiare la sua precedente decisione in cui dava ragione ai dottori del centro pediatrico inglese, propensi a non far più soffrire il neonato staccandogli i macchinari che lo tengono in vita, ma le nuove informazioni in possesso dei coniugi Gard dovranno "drasticamente" cambiare il suo punto di vista, quindi essere inoppugnabili.