Turchia: esplode deposito di armi, feriti 10 soldati

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Dieci soldati sono rimasti lievemente feriti questa mattina in seguito all'esplosione di un deposito di munizioni, provocata da un incendio, a Kilis, una cittadina turca vicino al confine con la Siria: lo riporta il quotidiano turco Daily Sabah. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.