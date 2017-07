Gentiloni, regali ai banchieri? E' facile demagogia

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Rivendico gli interventi degli ultimi governi a difesa degli istituti in difficoltà come giusti e doverosi: chi parla di regali a banchieri fa demagogia facile". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni all'inaugurazione della nuova sede di Bnl. "Rassicurare e sostenere il risparmio è un principio sancito dalla Costituzione". Il premier ha poi aggiunto che "ci sono le condizioni perché il credito riprenda vigore, contribuendo a risolvere le difficoltà residue ancora presenti nel settore. Grazie al sistema bancario e alle operazioni fatte dal Governo credo che il settore abbia superato le difficoltà maggiori, come riconoscono i mercati e l'Ue".