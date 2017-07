Migranti: Renzi, con no a cittadinanza si creano esclusi

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Sull'immigrazione si deve decidere un numero oltre il quale non si può andare. Se non si riconosce la cittadinanza si creano degli esclusi". Lo afferma Matteo Renzi intervistato ad Agorà Estate (Rai3). "L'Italia è contribuente attivo per otto miliardi in Europa. Altri paesi prendono i soldi e non accettano i migranti, come la Lituania. Non è giusto: o prendono gli immigrati o rinunciano ai contributi", aggiunge il segretario del Pd.