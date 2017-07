C.sinistra: Pisapia, basta demagogia ma concretezza agire

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - A Milano da pochi giorni è nato in Consiglio comunale un nuovo gruppo che si rifà all'esperienza politica lanciata dall'ex sindaco, Giuliano Pisapia insieme a Mdp, 'Insieme'. "Sicuramente mi fa piacere ma contemporaneamente a Milano sono sorti gruppi in tutta Italia - ha commentato Pisapia a margine di un incontro sulla democrazia nel mondo del lavoro organizzato a Milano dalla Filt-Cgil - quindi sono ancora più lieto perché significa dare concretezza a quello che stiamo dicendo. Basta demagogia ma concretezza nell'agire, fare di più le cose e prima di dirle". L'ex sindaco ha spiegato che l'obiettivo è quello di una "apertura soprattutto sul territorio, ma anche nei Consigli comunali e regionali, e io spero a breve, a settembre o a ottobre, anche in parlamento - ha aggiunto - con gruppi che abbiano al proprio interno esperienze diverse, posizioni anche diverse ma tutte nell'ambito di un centrosinistra o di una sinistra - centro che si assume la responsabilità di governo".