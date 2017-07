C.sinistra: Pisapia, insieme senza personalismi e polemiche

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "L'unico modo per evitare che le destre e i populismi possano governare è quello di trovare un percorso insieme evitando i personalismi e le polemiche". Lo ha ribadito Giuliano Pisapia, fondatore di Campo Progressista ed ex sindaco di Milano, parlando del centrosinistra nel corso di un convegno sulla democrazia nel mondo del lavoro organizzato a Milano dalla Filt - Cgil. "Sono quindici giorni che evito le interviste, perché non sempre si ha qualcosa di interessante da dire - ha detto - e anche perché bisogna evitare di rispondere alle polemiche. In questo modo si eliminano i muri". "Se non si eliminano muri e scontri non si può arrivare a trovare la sintesi in un progetto comune. Questo è un obiettivo raggiungile ma sono consapevole che sia difficile".(ANSA).