Siccità: fiume senza acqua nel Bolognese, salvataggio pesci

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - La siccità e la scarsa quantità di acqua nei fiumi del Bolognese continua a provocare problemi alla fauna ittica. Dopo la moria di pesci nel fiume Reno, a Bologna e in pianura, registrata nel mese scorso, in questi giorni si riscontrano problemi in montagna dove però al momento l'intervento degli agenti della polizia provinciale della Città metropolitana ha evitato il peggio. Ieri, su segnalazione del Comune di Vergato, gli agenti sono infatti intervenuti nel torrente Vergatello (un affluente del Reno) mettendo in salvo 145 kg di pesci che stazionavano nelle poche buche che ancora contenevano un po' d'acqua; nel torrente non vi è più scorrimento. L'intervento, che ha visto il prelievo dei pesci e la loro reimmissione in corsi d'acqua adeguati, è stato fatto sotto il coordinamento degli agenti di Palazzo Malvezzi che si sono avvalsi del lavoro del personale della Fipsas (Federazione Italia pesca sportiva), che affianca la polizia nella vigilanza volontaria.