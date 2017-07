Aggressioni acido: pg, 23 anni a Boettcher e altro processo

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Il sostituto pg di Milano Maria Grazia Omboni ha chiesto la conferma della condanna a 23 anni per Alexander Boettcher accusato di associazione a delinquere e lesioni gravissime per una serie di aggressioni con l'acido, ma ha anche chiesto la trasmissione in Procura del verbale delle dichiarazioni rese dall'ex amante Martina Levato, anche lei condannata per i blitz, affinché si proceda contro il giovane anche per la tentata evirazione di Antonio Margarito "in concorso" con l'ex studentessa bocconiana. Il pg - sulla base delle dichiarazioni rese due mesi fa nel processo da Martina che aveva detto che Alex la spinse ad aggredire Margarito - vuole che a carico di Boettcher parta un nuovo procedimento per questo fatto "in concorso" con la giovane. Questo episodio non era contestato come fatto specifico al broker ma rientrava nell'associazione a delinquere. Per il pg, poi, i risarcimenti di Boettcher alle vittime, effettuati fuori dal processo, sono sì "un elemento nuovo" ma non influiscono sulla pena.