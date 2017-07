'Ndrangheta: arrestato 81enne capo del 'locale' di Corsico

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - È stato arrestato dalla polizia Bruno Longo, un pregiudicato di 81 anni originario di Reggio Calabria che deve scontare sette anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso per una pena maturata nell'ambito della maxi indagine "Infinito" del 2010 della procura di Milano. Longo è emerso come il capo del "locale" di Corsico. La condanna è diventata esecutiva venerdì scorso e nello stesso giorno gli agenti dell'Anticrimine lo hanno preso nel suo appartamento a Cisliano (Milano).