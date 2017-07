Incendi: massima allerta in Gallura, monitorate le spiagge

(ANSA) - OLBIA, 13 LUG - I comuni costieri della Gallura hanno predisposto il piano per affrontare il codice rosso di massima allerta incendi previsto per oggi dalla Protezione civile regionale . Tutte le amministrazioni, da Arzachena a Golfo Aranci a Loiri Porto San Paolo, hanno attivato il Coc, il centro operativo comunale, obbligatorio per tutti i comuni in caso di allerta. Il territorio di Olbia è stato suddiviso in 10 zone e viene presidiato sia dagli agenti della polizia locale che dalle squadre di barracelli e volontari . "Un rafforzamento del monitoraggio è previsto nelle zone a più alta densità di popolazione, quelle dove si concentrano i turisti, come Murta Maria e Pittulongu", spiega il responsabile della Protezione civile gallurese Giuseppe Budroni. Massima allerta anche nel comune di Loiri Porto San Paolo, che sta monitorando le zone più a rischio in caso di maestrale: la stazione di Enas, la frazione di Berchideddu e il territorio che confina con la frazione olbiese di Murta Maria. A Golfo Aranci il controllo avviene, oltre che con i mezzi a terra, anche attraverso i punti di osservazione strategici indispensabili per segnalare subito le fiamme. La tempestività degli interventi è sempre fondamentale e, nella maggior parte dei casi, determinante . "In caso di necessità - precisa il sindaco Giuseppe Fasolino - il piano di evacuazione prevede il trasferimento delle persone nelle scuole e nella palestra comunale". Ad Arzachena il centro operativo comunale coordinato da Libero Meloni ha suddiviso il territorio in cinque zone che vengono presidiate dagli uomini della Protezione civile. L'amministrazione prevede l'avviso sonoro della popolazione in caso di emergenza e la limitazione dell'accesso al litorale di Liscia Ruja ad un massimo di 300 auto. Il comune smeraldino, in accordo con le strutture ricettive, ha anche distribuito un manuale in italiano e inglese sui comportamenti da tenere in caso di incendio. (ANSA).