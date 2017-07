Ciottoli spiaggia Nizza in cima Himalaya in ricordo vittime

(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - 86 ciottoli della spiaggia di Nizza in cima all'Himalaya in omaggio alle altrettante vittime dell'attentato del 14 luglio 2016 sulla Promenade des Anglais. I I ciottoli sono stati dipinti in bleu-blanc-rouge, i colori della bandiera francese, da un gruppo di bambini disabili. Verranno depositati a 6153 metri, in cima allo Stok Kangri (India) da un gruppo di 16 escursionisti nizzardi. Su ogni sasso è scritto il nome di ognuna delle 86 vittime dell'attacco durante la Festa Nazionale del 14 luglio dello scorso anno. Quel giorno, Noël Smara, si trovava in cima allo Stok Kangri. E' li che apprese del terribile attentato. Di ritorno a casa, decise di riportare sul tetto del mondo 86 ciottoli della Promenade des Anglais. Promessa mantenuta. I sassi piatti dovrebbero arrivare a destinazione entro domani sera.