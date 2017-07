Brexit:presentata legge per cancellare legislazione Ue

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il governo britannico ha presentato il 'Repeal Bill', la legge che cancellerà l'intera legislazione europea in Gran Bretagna in vista della Brexit. Il ministro per la Brexit David Davis ha esortato i membri del Parlamento a "lavorare insieme" ma laburisti e liberal democratici minacciano di votare contro a meno di cambiamenti sostanziali. La Bbc scrive che il Repeal Bill sarà calendarizzato alla Camera dei Comuni non prima dell'autunno, ma dovrà essere necessariamente approvato prima che il Regno lasci l'Ue, ovvero prima di marzo 2019.