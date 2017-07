Domenica chiusa autostrada Brennero per disinnesco

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - Domenica prossima verrà interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero e sulla linea ferroviaria per consentire il disinnesco di un residuato bellico. Come informa il Commissariato del governo di Bolzano, le operazioni si svolgeranno nel Comune di campo di Trens nei pressi del confine del Brennero. Sono 600 le persone che saranno evacuate nelle immediate vicinanze dell'ordigno. Le operazioni prenderanno il via alle cinque del mattino e la durata è prevista in circa tre ore. L'autostrada del Brennero sarà chiusa dalle 6:30 alle 9:45 tra i caselli di Bressanone - Val Pusteria e di Vipiteno. Anche la Statale del Brennero sarà chiusa nella medesima area. La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra gli abitati di Fortezza e di Vipiteno tra le 6:45 e le 9:45.