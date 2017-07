Parma: Pizzarotti presenta squadra suo secondo mandato

(ANSA) - PARMA, 13 LUG - Riconferme e alcuni volti 'nuovi' nella squadra scelta da Federico Pizzarotti per la sua seconda volta alla guida del Comune di Parma. Nove assessori - uno in più rispetto al precedente mandato -, quattro donne e cinque uomini, tutti già operativi, aspettando il primo Consiglio Comunale previsto per martedì, 18 luglio, durante il quale il primo cittadino presenterà alla città i loro ruoli, gli ambiti a cui si dedicheranno e le linee programmatiche di mandato. "Occuparsi di amministrazione pubblica - ha detto il sindaco presentando la Giunta - prevede, soprattutto in questo momento storico, un grande impegno e sacrificio anche dal punto di vista personale, ringrazio quindi in anticipo ogni assessore per aver accettato questa sfida finalizzata a migliorare ogni giorno la nostra città". Vicesindaco sarà Marco Bosi, già capogruppo nella precedente consiliatura. (ANSA).