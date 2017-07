Annullata ancora prova concorso infermieri, caos a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Salta, per la seconda volta consecutiva, il concorso per 40 posti da infermiere indetto dal Policlinico Umberto I. Questa volta, però, l'annuncio ai 1.750 candidati è arrivato ad appena due ore dall'inizio ufficiale della prova, che si sarebbe dovuta svolgere oggi alle 16 all' hotel Ergife di Roma. Non sono mancate proteste fuori dalla struttura dove continuano ad arrivare autobus da ogni parte d'Italia. "Qui è un caos, siamo molto arrabbiati. Ci hanno spiegato la situazione e ci hanno detto di andare via", dice una candidata. La sospensione è scattata dopo la decisione presa oggi del Consiglio di Stato di accogliere il ricorso di alcuni candidati presentato su presunte anomalie nella fase delle preselezioni. I magistrati amministrativi hanno disposto "che la data di svolgimento della prova scritta sia successiva a quella in cui si terrà la discussione collegiale in Camera di Consiglio, fissata al 27 luglio 2017". Già la prova scritta del 14 aprile era stata sospesa con soli due giorni di preavviso.