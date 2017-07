La sposa incontra l'uomo che vive col cuore del figlio morto

Becky Turney, 40 anni, il giorno del matrimonio, ha incontrato Jacob Kilby, un uomo che che non aveva mai visto prima. Ma lui è la persona in che aveva ricevuto il cuore di Triston, morto improvvisamente nel 2015: il figlio 19enne di Becky. Ha organizzato tutto il futuro marito di Becky in gran segreto: «Ho iniziato a programmare l’incontro cinque mesi fa - ha raccontato alla Bbc -. Lui è un ragazzo straordinario». Jacob ha invece raccontato che l'esperienza è stata «irrealistica, calorosa e incredibilmente emozionante»: «Ma soprattutto è stato l'amore di due famiglie che si è unito».