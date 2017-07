Spiaggia fascista: indagato il gestore. Salvini: "Lasciate lavorare la gente"

Risulta iscritto sul registro degli indagati per apologia di fascismo dalla procura della Repubblica di Venezia Gianni Scarpa, l’imprenditore balneare, che ha detto di essere solo «il bagnino», al centro di un caso per l’affissione di immagini e scritte che facevano riferimento al fascismo del bagno «Playa Punta Canna» a Chioggia, poi rimosse su ordine del prefetto lagunare Carlo Boffi. L’iscrizione segue la segnalazione fatta alla procura dalla Digos che aveva compiuto una serie di accertamenti sulla presenza dei cartelli e delle immagini affisse in più punti dello stabilimento balneare.

Salvini: "Laciate lavorare in pace la gente"

«Indagato per «apologia di fascismo" Gianni Scarpa, titolare dello stabilimento balneare Punta Canna di Chioggia. Pazzesco. Lasciate lavorare in pace la gente! Con assassini, spacciatori e clandestini a spasso, lo «stato italiano» processa le idee. Mettendomi a disposizione di Gianni per un’eventuale difesa legale, mi viene voglia di andare a trovarlo a Chioggia». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Facebook, concludendo il post con gli hashtag #pdacasa e #leideenonsiprocessano.

La procura: "E' l'unico indagato"

«Ricevuta la relazione della Digos abbiamo provveduto oggi pomeriggio ad iscrivere nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di apologia di fascismo il gestore della spiaggia di Punta Canna a Chioggia": lo ha detto il procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi. Il gestore, Gianni Scarpa, è l’unico indagato nel fascicolo d’inchiesta in mano al procuratore e alla pm Francesca Crupi.

«Faremo le indagini del caso - ha detto Cherchi - valuteremo la documentazione e faremo ulteriori accertamenti per poi procedere a seconda dell’esito del nostro lavoro». Il reato contestato fa riferimento all’articolo 4 della legge 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba. «A noi - ha concluso - non spettano valutazioni politiche sulla vicenda perchè non ci appartengano».