Mafia:mostra ANSA e concerto per 25 anni strage via D'Amelio

(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Una messa, un murales, un concerto e la mostra "Falcone e Borsellino" realizzata dall'ANSA in collaborazione con il Consiglio dei ministri per ricordare il venticinquesimo anniversario della strage di via D'Amelio. Per la ricorrenza che cade mercoledì 19 luglio, Sestu, città di Emanuela Loi, uccisa con altri quattro agenti della scorta nell'attentato a Paolo Borsellino, ospita "Noi non dimentichiamo", manifestazione organizzata dal Comune, Polizia di Stato, Libera Sardegna (associazione contro le mafie), Centro di Servizio per il volontariato di Sardegna Solidale e Musicanova Contest. La giornata si apre alle 9:30 nella chiesa di San Giorgio Martire con una messa in suffragio della Loi celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio; alle 10:30, presenti i familiari e autorità civili e militari, la sindaca Paola Secci deporrà una corona di fiori sulla tomba dell'agente. Alle 11:30 appuntamento in via Emanuela Loi dove artisti della street art realizzeranno un murales raffigurante la giovane. Sempre la mattina inaugurazione alle 12, nella Casa Ofelia in via Parrocchia 88, della mostra realizzata dall'ANSA dedicata a Falcone e Borsellino. "La mostra ripercorre le tappe della vita dei due magistrati che sono stati una frontiera contro la mafia negli anni più duri dello scontro tra Stato e mafia - spiega il referente di Libera Sardegna, Giampiero Farru - In questo momento la mostra si trova all'Asinara, dove da cinque anni viene esposta nel bunker in cui fu tenuto Totò Riina e che utilizziamo come museo in memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, domani sarà allestita a Sestu e sarà visibile a tutti gratuitamente per due giorni e permetterà di ripercorrere un pezzo di storia italiana". Per la sindaca di Sestu, Paola Secci, "il senso della giornata del 19 è fare in modo che i giovani ricordino e si facciano portatori di legalità. Per la prima volta, poi, Sestu organizza un concerto, volevamo che fosse un momento gioioso, l'avrebbe voluto Emanuela che quest'anno avrebbe compiuto 50 anni". Barbara Vacca, vice capo di Gabinetto della Questura di Cagliari, ha portato i saluti del prefetto Franco Gabrielli e del questore Pierluigi D'Angelo. (ANSA).