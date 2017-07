Brigitte Macron e Melania Trump a Notre Dame, fedeli ammessi

(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - Serie e concentrate, meno loquaci di quanto non siano stati i mariti durante la visita agli Invalides, Brigitte Macron e Melania Trump hanno visitato la cattedrale di Notre Dame che non è stata evacuata dai fedeli durante l'evento. In tailleur classico rosso Dior Melania, in abito bianco Vuitton Brigitte, le due first-lady sono apparse molto concentrate nella visita. A differenza del distacco che osservano da sempre le consorti dei presidenti francesi rispetto alla religione durante le visite ufficiali, la cattolica Melania si è soffermata davanti alle immagini sacre ed ha anche acceso una candela lasciando una banconota in dollari.