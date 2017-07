Brasile: Lula, golpe si completa impedendo candidarmi

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 13 LUG - "Il golpe iniziato contro Dilma Rousseff non sarebbe stato completo senza impedire la mia candidatura alle presidenziali del 2018": lo ha detto l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a proposito della condanna in primo grado per corruzione e riciclaggio di denaro emessa ieri a suo carico.