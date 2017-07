Roma: inchiesta nomine, Raggi sentita a piazzale Clodio

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La sindaca di Roma Virginia Raggi è a piazzale Clodio per essere sentita, come indagata, nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio. L'audizione si tiene dopo l'avviso di chiusura indagine che la sindaca ha ricevuto una ventina di giorni fa per falso e abuso d'ufficio. Si tratta dell'atto che, in genere, anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. Per la Raggi le ipotesi di reato configurate dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Francesco Dall'Olio sono quelle di falso e di abuso d'ufficio in relazione agli incarichi affidati a Salvatore Romeo e Renato Marra. L'audizione di oggi fa parte di quelle prerogative concesse agli indagati una volta emesso l'avviso di chiusura inchiesta. A sollecitare il colloquio è stata quindi la Raggi che, nei giorni scorsi, tramite gli avvocati Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, aveva già depositato una memoria difensiva.