Speranza replica a Renzi, a noi Enrico Letta andava bene

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - "Renzi ha detto che fu la minoranza Pd a far cadere Letta? Gli italiani capiscono, mi fido della loro intelligenza". Lo ha detto il coordinatore di Mdp Roberto Speranza commentando le parole del segretario Pd sulla caduta del governo Letta. "Gli italiani sanno come sono andate le cose - ha aggiunto Speranza - per noi Letta andava bene".