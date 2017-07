Di Maio indagato a Genova per diffamazione Cassimatis

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Il vice presidente della camera Luigi Di Maio è stato indagato dalla procura di Genova per diffamazione dopo la querela presentata dall'ex candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle Marika Cassimatis, poi espulsa dal movimento. L'indagine è coordinata dal pm Walter Cotugno. Cassimatis, assistita dall'avvocato Lorenzo Borrè, aveva depositato la querela il 14 giugno puntando il dito contro una frase di Di Maio pronunciata a Genova durante il comizio di chiusura della campagna per le amministrative. "I cittadini - aveva detto il vice presidente dal palco - apprezzano sempre quando una forza politica allontana chi si approfitta della stessa. Alcuni si fanno eleggere con questa e dopo poco passano al gruppo misto". Cassimatis aveva querelato anche Beppe Grillo e Alessandro Di Battista per alcune frasi pubblicate sul blog il 17 marzo dopo l'annullamento delle comunarie che l'avevano scelta come candidata e per una intervista. La procura li aveva indagati ma dopo due settimane ne aveva chiesto l'archiviazione.